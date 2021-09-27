08:46  27 сентября
В Украине за сутки обнаружили более трех тысяч новых больных COVID-19
09:51  27 сентября
В Минздраве ожидают пик COVID-волны с октября по декабрь
08:09  27 сентября
За сутки в ООС зафиксировали шесть нарушений режима "тишины": есть погибший
UA | RU
UA | RU
27 сентября 2021, 09:02 1111

На Одесчине произошло ДТП с участием полицейских: пострадали четыре человека

27 сентября 2021, 09:02 1111
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В поселке Тарутино Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого пострадали трое полицейских и водитель автомобиля

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

По предварительным данным, 32-летний водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и столкнулся с опорой моста. В результате аварии пострадали водитель и трое его пассажиров - сотрудников местного отделения полиции, которые находились вне службы.

Одна из пострадавших - 21-летняя пассажир автомобиля в результате ДТП получила перелом челюсти и ключицы - ее госпитализировали.

Остальных пострадавших - водителя, 22-летнюю женщину и ее 31-летнего коллегу осмотрели медики и отпустили на амбулаторное лечение.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и работники Государственного бюро расследований.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель микроавтобуса, будучи навеселе, протаранил полицейский автомобиль, в результате чего четыре человека получили травмы различной степени тяжести.

полиция ДТП авария авто мост

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
До встречи через полгода. Как, принимая антиолигархический закон, власть помогла оппозиции его оспорить
"Слуги" против "слуг": Как "ЗеКоманду" на Буковине разрывает война губернатора Осачука и нардепа Папиева
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua