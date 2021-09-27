На Одесчине произошло ДТП с участием полицейских: пострадали четыре человека

Фото: из открытых источников

В поселке Тарутино Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого пострадали трое полицейских и водитель автомобиля

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

По предварительным данным, 32-летний водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и столкнулся с опорой моста. В результате аварии пострадали водитель и трое его пассажиров - сотрудников местного отделения полиции, которые находились вне службы.

Одна из пострадавших - 21-летняя пассажир автомобиля в результате ДТП получила перелом челюсти и ключицы - ее госпитализировали.

Остальных пострадавших - водителя, 22-летнюю женщину и ее 31-летнего коллегу осмотрели медики и отпустили на амбулаторное лечение.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и работники Государственного бюро расследований.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель микроавтобуса, будучи навеселе, протаранил полицейский автомобиль, в результате чего четыре человека получили травмы различной степени тяжести.