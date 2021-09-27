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27 сентября 2021, 10:29 586

На Черкащине разоблачили схему изготовления поддельных COVID-сертификатов семейным врачом

27 сентября 2021, 10:29 586
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Фото: из открытых источников
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В Черкасской области киберполиция разоблачила схему изготовления поддельных COVID-сертификатов без прохождения вакцинации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

По данным следствия, 32-летняя семейный врач совместно со знакомой предлагали гражданам получить международный сертификат о вакцинации от COVID-19 без прохождения такой процедуры.

За 5 тысяч гривен медработница обещала внести сведения о якобы проведенной вакцинации в соответствующие электронные реестры", - говорится в сообщении.

Однако женщина целенаправленно совершала ошибки во время внесения данных клиентов. Вследствие этого медицинская справка не генерировалась в приложении "Дія", зато медработница выдавала бумажные COVID-сертификаты, заверенные собственной печатью.

Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее стало известно, что Кабмин предлагает ввести уголовную ответственность за подделку документов, касающиеся проведения прививок (в том числе ковид-сертификатов).

Дія полиция врачи документ вакцинация

 
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