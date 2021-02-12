Под Львовом мошенники майнили биткоины за счет коммунальщиков

Они устанавливали клиентам майнинг-фермы, а затем воровали валюту с их кошельков.

Они устанавливали клиентам майнинг-фермы, а затем воровали валюту с их кошельков.

Фото УСБУ во Львовской области

СБУ разоблачили на Львовщине механизм присвоения криптовалюты с помощью несанкционированного вмешательства в работу компьютерных системы граждан и коммунальных электросетей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УСБУ во Львовской области.

По предварительным данным, незаконный майнинг организовали двое жителей Львовской области. Они предлагали услуги по установке и обслуживанию майнинг-ферм для клиентов, которых подыскивали через личные связи.

После монтажа ферм, мошенники присваивали добытую криптовалюту через несанкционированный доступ к онлайн-кошелькам пользователей.

Также для минимизации собственных затрат при майнинге дельцы осуществляли незаконные подключения к электросетям, в том числе коммунальным, — сообщили в ведомстве.

В ходе обысков СБУ нашли 9 комплексов майнингферм и оборудование для незаконного подключения к электросетям.

Открыты уголовные производства по статьям о несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров и мошенничестве (ст.361, ч.3. ст.190 УК Украины).

На Львівщині #СБУ викрила схему майнінгу криптовалют через несанкціонований доступ до комп’ютерних мереж Кіберфахівці... Posted by Управління Служби безпеки України у Львівській області on Friday, February 12, 2021

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