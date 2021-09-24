В Днепре задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол

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Работники криминальной полиции Днепровского районного управления задержали 30-летнего мужчину возле одного из торговых магазинов в Индустриальном районе города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Выяснилось, что гражданин Узбекистана скрывался от уголовной ответственности и находился в международном розыске по линии Интерпола с 2020 года.

Мужчина пребывал в международном розыске за мошенничество и совершение других преступлений на территории Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.

Следственный судья Индустриального районного суда города уже применил к задержанному временный арест до решения вопроса о его экстрадиции и передаче компетентным органам Республики Узбекистан.

Ранее сообщалось, что в Черкассах СБУ задержала иностранца, которого разыскивает Интерпол.