10:10  25 сентября
В Украине за сутки обнаружили более 8 тысяч новых больных COVID-19
13:01  25 сентября
Одна из руководителей партии Шария получила подозрение - СБУ
17:28  25 сентября
На Донбассе боевики обстреляли наших воинов из запрещенного вооружения
UA | RU
UA | RU
25 сентября 2021, 18:00 16

В Конча-Заспе женщина на Тойоте врезалась в забор резиденции президента

25 сентября 2021, 18:00 16
Читайте також українською мовою
Скриншот
Читайте також
українською мовою

В Конча-Заспе женщина на Toyota Camry протаранила забор резиденции президента

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Часовые Эспрессо

В Киеве, в Голосеевском районе на Столичном шоссе, а точнее, в Конча-Заспе Toyota Camry протаранила забор резиденции президента.

Женщина за рулем автомобиля Toyota Camry двигалась в направлении Киева и с ее слов уснула за рулем, машина выехала на зеленую зону, где врезалась в забор территории, которая охраняется вероятно управлением государственной охраны.

К счастью, водитель не получила серьезных травм, пострадала лишь машина и забор.

Напомним, что на Волыни весной мотоцикл с двумя детьми врезался в забор: 15-летняя водитель погибла

президент авто Резиденция УГО

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
До встречи через полгода. Как, принимая антиолигархический закон, власть помогла оппозиции его оспорить
"Слуги" против "слуг": Как "ЗеКоманду" на Буковине разрывает война губернатора Осачука и нардепа Папиева
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua