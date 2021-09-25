В Конча-Заспе женщина на Тойоте врезалась в забор резиденции президента
В Конча-Заспе женщина на Toyota Camry протаранила забор резиденции президента
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Часовые Эспрессо
В Киеве, в Голосеевском районе на Столичном шоссе, а точнее, в Конча-Заспе Toyota Camry протаранила забор резиденции президента.
Женщина за рулем автомобиля Toyota Camry двигалась в направлении Киева и с ее слов уснула за рулем, машина выехала на зеленую зону, где врезалась в забор территории, которая охраняется вероятно управлением государственной охраны.
К счастью, водитель не получила серьезных травм, пострадала лишь машина и забор.
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