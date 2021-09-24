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24 сентября 2021, 11:14 58

Под Киевом на стоянке сгорели сразу пять автомобилей

24 сентября 2021, 11:14 58
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Фото: Нацполиция
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В Бучанском районе Киевской области ночью на стоянке одного из многоквартирных домов сгорели сразу пять автомобилей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Правоохранители установили, что на улице Панорамная горело пять автомобилей местных жителей. Спасателям удалось локализовать пожар", - говорится в сообщении.

Полицейскими был проведен осмотр места происшествия и изъяты вещественные доказательства, которые направят на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Харькове ночью 15 сентября на автостоянке сгорели шесть автомобилей.

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