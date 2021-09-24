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24 сентября 2021, 12:52 1700

Под Черкассами произошло масштабное ДТП: образовалась огромная пробка

24 сентября 2021, 12:52 1700
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Фото: Facebook
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На Смелянском шоссе на повороте на Русскую Поляну в дорожно-транспортное происшествие попало пять автомобилей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского областного совета".

Около 08:00 часов сегодня на Смелянском шоссе на повороте на Русскую Поляну столкнулись два автомобиля. К месту происшествия выехали две бригады "скорой".

Пока медики оказывали помощь травмированным, там же не разминулись еще три автомобиля. В помощи медиков нуждался еще один пациент, поэтому туда прибыла еще одна бригада экстренки", - говорится в сообщении.

Медики осмотрели и оказали помощь на месте 24-летнему мужчине с ушибом шейного отдела позвоночника.

В третью Черкасскую городскую больницу доставили еще трех пациентов.

Также закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение получила 19-летняя пациентка на 20-й неделе беременности", - рассказали медики.

Ранее сообщалось, что на Волыни в ДТП пострадали семь человек.

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