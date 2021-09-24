Под Черкассами произошло масштабное ДТП: образовалась огромная пробка
На Смелянском шоссе на повороте на Русскую Поляну в дорожно-транспортное происшествие попало пять автомобилей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского областного совета".
Около 08:00 часов сегодня на Смелянском шоссе на повороте на Русскую Поляну столкнулись два автомобиля. К месту происшествия выехали две бригады "скорой".
Пока медики оказывали помощь травмированным, там же не разминулись еще три автомобиля. В помощи медиков нуждался еще один пациент, поэтому туда прибыла еще одна бригада экстренки", - говорится в сообщении.
Медики осмотрели и оказали помощь на месте 24-летнему мужчине с ушибом шейного отдела позвоночника.
В третью Черкасскую городскую больницу доставили еще трех пациентов.
Также закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение получила 19-летняя пациентка на 20-й неделе беременности", - рассказали медики.
Ранее сообщалось, что на Волыни в ДТП пострадали семь человек.