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24 сентября 2021, 16:21 765

В Ивано-Франковске разбойник напал на полицейского: 14 колото-резаных ран

24 сентября 2021, 16:21 765
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Фото из открытых источников
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Полицейского в Ивано-Франковске в его собственной квартире чуть не убил злоумышленник, который проник в жилище, чтобы его обокрасть

Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Установлено, что 23.09.2021 указанный злоумышленник с целью совершения кражи проник в квартиру 35-летнего сотрудника полиции, который в это время находился в помещении, и напал на него с ножом. Во время совершения разбоя злоумышленник нанес правоохранителю множественные ножевые ранения – 14 колото-резаных ран, из них три в районе шеи , три – грудной клетки, одно – с повреждением легкого, - говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в больницу, где оказали своевременную медицинскую помощь.

43-летний нападавший задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и уведомлен о подозрении по факту совершения разбойного нападения и покушения на убийство работника полиции (ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 15, п. 6 ч. 2 ст 115 УК Украины).

В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения - содержание под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, летом в Ровно во время вызова полицейскому вилами прокололи ногу.

Раньше на Львовщине "черный" лесоруб ранил полицейского.

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