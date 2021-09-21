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21 сентября 2021, 12:34 6

В Одессе невакцинированных чиновников и коммунальщиков могут заставить еженедельно тестироваться на COVID

21 сентября 2021, 12:34 6
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Из открытых источников
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В мэрии Одессы допускают, что непривитые от COVID-19 городские чиновники и представители коммунальных служб будут сдавать еженедельный ПЦР-тест

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Думская.

Вице-мэр Светлана Бедрега подчеркнула, что количество заболевших коронавирусом увеличилось с 13 по19 сентября 2021 года вдвое, а за месяц — в пять раз.

"При этом 98% случаев госпитализации приходится на непривитых одесситов", - заявила вице-мэр.

Она добавила, что полную вакцинацию в Одессе пока прошли всего 14% горожан, частичную — еще 16%.

При этом появление в свободном доступе вакцины Pfizer не привело к увеличению числа желающих привиться — на выходных работают все десять больших центров вакцинации, но людей приходит мало.

"К сожалению, по темпам вакцинации мы находимся в конце списка — ниже нас только Донецкая и Луганская области, — отметила Бедрега. -Со вчерашнего дня введены новые правила карантина, скоро будет известно, в какую зону карантина мы попадем после заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Если в желтую, то будут работать только те предприятия и учреждения, где 80% сотрудников привиты — а у нас таких единицы. В некоторых подразделениях мэрии уровень вакцинации составляет 3-7% — а это сотрудники, которые работают на передовой — служба по делам детей, КП "Одесгорэлектротранс". Как мы будем защищать детей, людей? — Вакцинация добровольна, да, но тогда от невакцинированных будем требовать еженедельное ПЦР-тестирование", - резюмировала Бедрега.

вакцина COVID-19 Донецкая область Луганская область вакцинация

 
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