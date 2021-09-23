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23 сентября 2021, 11:16

В Киеве мужчина гулял по набережной с гранатой в кармане

23 сентября 2021, 11:16
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Фото: Facebook
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Киевские оперативники задержали 48-летнего мужчину с боеприпасом в кармане, когда тот гулял на Русановской набережной

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Мужчину заметил прохожий и позвонил в полицию.

По указанному адресу срочно прибыли взрывотехники и оперативные работники, которые остановили мужчину для проверки.

Во время поверхностного осмотра в кармане мужчины правоохранители обнаружили предмет, похожий на гранату РГД-5 и запал", - говорится в сообщении.

Теперь 48-летнему мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве правоохранители задержали 33-летнего водителя Audi, стрелял в полицейских, которые его преследовали.

Киев оружие полиция задержание Граната

 
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