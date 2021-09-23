В Киеве мужчина гулял по набережной с гранатой в кармане
Киевские оперативники задержали 48-летнего мужчину с боеприпасом в кармане, когда тот гулял на Русановской набережной
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Мужчину заметил прохожий и позвонил в полицию.
По указанному адресу срочно прибыли взрывотехники и оперативные работники, которые остановили мужчину для проверки.
Во время поверхностного осмотра в кармане мужчины правоохранители обнаружили предмет, похожий на гранату РГД-5 и запал", - говорится в сообщении.
Теперь 48-летнему мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Киеве правоохранители задержали 33-летнего водителя Audi, стрелял в полицейских, которые его преследовали.
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