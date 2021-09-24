В Харькове пьяный мужчина напал на работников "скорой"
В Харькове мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на медиков скорой помощи.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".
Инцидент произошел в четверг, 23 сентября, в 22:48, когда бригада экстренной медицинской помощи выехала на вызов.
"Неизвестный мужчина, находясь в состоянии хмельного опьянения, начал агрессивно вести себя в отношении водителя ЕМД, бросаться на авто, пытаясь его повредить. Водитель специализированного авто ЭМП оперативно среагировал, переставил авто на безопасное расстояние и вызвал полицию", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Харькове избили патрульного прибывший на вызов по факту семейной ссоры.
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