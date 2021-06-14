В Ровно во время вызова полицейскому вилами прокололи ногу

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В деревне Маринин Ровенской области в понедельник, 14 июня, полицейскому, который прибыл на вызов, прокололи вилами ногу

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Ровенского областного центра экстренной медицинской помощи.

Медики сообщили, что скорую вызвала 31-летнему правоохранителю его коллега. Полицейская сообщила, что во время вызова на ее напарника напал мужчина и проколол ему вилами ногу.

"Бригада скорой обработала рану пострадавшему, наложила асептическую повязку и ввела обезболивающие препараты", - сообщили медики.

По предварительным данным, нападавший после того, как проколол правоохранителю ногу, закрылся в своем доме. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

Напомним, недавно в Одесской области задержали разбойную группу, которая нападала на дальнобойщиков.