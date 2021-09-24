За прошедшие сутки в Украине COVID-19 заболело более 400 школьников - главный санврач

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За прошедшие сутки в Украине почти 7,3 тысячи учеников отправили на самоизоляцию, COVID-19 заболело более 400 школьников

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

За минувшие сутки заболело 402 ученика, также 226 учителей. Случаи заболевания приводят к остановке учебного процесса. Только вчера на самоизоляцию было отправлено почти 7 300 учеников, а всего с 1 сентября - почти 89 тысяч. Это те ученики, которые должны были находиться на самоизоляции в связи с тем, что они контактировали с подтвержденным COVID-случаем, - сказал Кузин.

Он добавил, что на самоизоляцию вчера также было отправлено 240 учителей и школьных работников, а всего с 1 сентября - 3367.

По словам Кузина, с 1 сентября на самоизоляции находится около 3 тысяч классов, на дистанционном обучении - 145 учреждений среднего образования.

Чиновник привел данные, что всего в Украине около 14 тысяч учреждений среднего образования, в которых учится 4,2 млн учеников, работает 645 тыс. учителей и работников.

Как сообщалось, в Украине за сутки обнаружили более 9 тысяч новых больных COVID-19.

Кроме этого, Киев и восемь областей по уровню госпитализаций с COVID отвечают "оранжевой" зоне.