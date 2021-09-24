12:25  24 сентября
Ученые спрогнозировали, какой будет четвертая волна COVID-19 в Украине
16:54  24 сентября
В "Слуге народа" говорят, что Рада не будет голосовать снова за закон об олигархах
08:09  24 сентября
Сутки в ООС: интенсивность обстрелов уменьшилась, потерь нет
UA | RU
UA | RU
24 сентября 2021, 16:03 116

За прошедшие сутки в Украине COVID-19 заболело более 400 школьников - главный санврач

24 сентября 2021, 16:03 116
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки в Украине почти 7,3 тысячи учеников отправили на самоизоляцию, COVID-19 заболело более 400 школьников

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

За минувшие сутки заболело 402 ученика, также 226 учителей. Случаи заболевания приводят к остановке учебного процесса. Только вчера на самоизоляцию было отправлено почти 7 300 учеников, а всего с 1 сентября - почти 89 тысяч. Это те ученики, которые должны были находиться на самоизоляции в связи с тем, что они контактировали с подтвержденным COVID-случаем, - сказал Кузин.

Он добавил, что на самоизоляцию вчера также было отправлено 240 учителей и школьных работников, а всего с 1 сентября - 3367.

По словам Кузина, с 1 сентября на самоизоляции находится около 3 тысяч классов, на дистанционном обучении - 145 учреждений среднего образования.

Чиновник привел данные, что всего в Украине около 14 тысяч учреждений среднего образования, в которых учится 4,2 млн учеников, работает 645 тыс. учителей и работников.

Как сообщалось, в Украине за сутки обнаружили более 9 тысяч новых больных COVID-19.

Кроме этого, Киев и восемь областей по уровню госпитализаций с COVID отвечают "оранжевой" зоне.

COVID-19 ученики школы учителя самоизоляция Игорь Кузин

Четыре области могут перейти в "красную" зону уже через 2-3 недели - Кузин
24 сентября 2021, 14:45
Больницы Харькова переполнены. Больные COVID-19 лежат даже в коридорах
23 сентября 2021, 21:51
На Закарпатье почти две с половиной сотни школ перешли на онлайн-обучение
23 сентября 2021, 18:46
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
До встречи через полгода. Как, принимая антиолигархический закон, власть помогла оппозиции его оспорить
"Слуги" против "слуг": Как "ЗеКоманду" на Буковине разрывает война губернатора Осачука и нардепа Папиева
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua