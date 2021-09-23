На Закарпатье почти две с половиной сотни школ перешли на онлайн-обучение

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В Закарпатской области учебный процесс в 244 школах будет проводиться в формате дистанционного обучения

Об этом говорится в сообщении - Закарпатской областной государственной администрации, передаёт RegioNews.

Так, в Закарпатской области функционируют 604 учреждения полного общего среднего образования, 332 из них имеют возможность продолжать образовательный процесс в очном формате. Активно прививаются педагоги в учреждениях Береговской, Великобийганской, Горинчивской, Дубриницко-Малобережской, Ивановецкой, Колочавской, Косоньской, Межгорской, Тересвянской, Чинадиевской и Чопской территориальных общин.

244 школы перешли на дистанционную форму обучения, поскольку не преодолели установленный порог по вакцинации педагогического персонала.

Детские сады, специальные учебные заведения и младшие классы учебных заведений будут работать независимо от процента вакцинированных педагогов.

Как сообщалось, все вузы Одесской области с сегодняшнего дня перешли на "дистанционку".