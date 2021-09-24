Минулої доби в Україні на COVID-19 захворіло понад 400 школярів - головний санлікар

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Минулої доби в Україні майже 7,3 тисячі учнів відправили на самоізоляцію, на COVID-19 захворіло понад 400 школярів

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

За минулу добу захворіло 402 учні, також 226 вчителів. Випадки захворювання призводять до зупинення навчального процесу. Лише вчора на самоізоляцію було відправлено майже 7 300 учнів, а загалом з 1 вересня - майже 89 тисяч. Це ті учні, які мали перебувати на самоізоляції у зв'язку з тим, що вони контактували з підтвердженим COVID-випадком, - сказав Кузін.

Він додав, що на самоізоляцію вчора також було відправлено 240 вчителів і шкільних працівників, а загалом від 1 вересня - 3367.

За словами Кузіна, з 1 вересня на самоізоляції перебуває близько 3 тисяч класів, на дистанційному навчанні - 145 закладів середньої освіти.

Посадовець навів дані, що загалом в Україні близько 14 тисяч закладів середньої освіти, в яких навчається 4,2 млн учнів, працює 645 тис. вчителів і працівників.

Як повідомлялося, в Україні за добу виявили понад 9 тисяч нових хворих COVID-19.

Окрім цього, Київ та вісім областей за рівнем госпіталізацій з COVID відповідають "помаранчевій" зоні.