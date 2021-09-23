В Харькове избили патрульного, прибывшего на вызов

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В Харькове избили патрульного, который прибыл на вызов по факту семейной ссоры. Нападавшему теперь грозит до 5 лет за решеткой

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Полицейские прибыли в пешем патруле на вызов, а в ходе документирования правонарушения на них напал нетрезвый 36-летний ранее неоднократно судимый житель квартиры.

На неоднократные законные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия оказал сопротивление и умышленно нанес инспектору полиции несколько ударов рукой по голове и в лицо, - рассказали в полиции.

Сейчас нападающему готовят подозрение за насилие в отношении работника правоохранительного органа, и решают вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

Как сообщалось, 10 сентября в Ужгороде пьяная женщина избила полицейскую.