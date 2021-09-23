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23 сентября 2021, 15:17 79

В Черновицком горсовете подрались два депутата

23 сентября 2021, 15:17 79
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Фото: скриншот из видео
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Во время сессии Черновицкого горсовета, где пикетчики блокируют трибуну, лидер фракции "Народный контроль" ударил депутата из фракции "Единая альтернатива"

Соответствующее видео обнародовал на фб-странице активист Павел Яценюк, передает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

На видео видно, как депутат от фракции "Народный контроль" Михаил Ярынич стоит возле депутата от фракции "Единая Альтернатива" Тараса Прокопа, который разговаривает, и вдруг ударяет его рукой в живот.

К Яриничу сразу подошли полицейские и охрана. Заметно, что Михаил Ярынич очень зол.

Это все происходит во время блокирования трибуны протестующими из числа дворников, которые требуют не разрывать контракт с управленческой компанией, в которой они работают.

Впоследствии депутат Черновицкого городского совета от фракции "Единая альтернатива" Тарас Прокоп обратился в полицию в связи с инцидентом, когда лидер фракции "Народный контроль" Михаил Ярынич посреди заседания в сессионном зале ударил его в живот.

Я уже обратился в полицию. Даю пояснения следственно-оперативной группе, - сказал депутат.

Как сообщалось, в Черновцах на сессию горсовета пришли дворники с метлами.

депутаты Черновцы горсовет драка полиция

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