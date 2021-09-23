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23 сентября 2021, 13:24 150

В Хмельницком полицейские задержали педагога-наркоторговца

23 сентября 2021, 13:24 150
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Фото: Facebook
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В Хмельницком во время обысков у 38-летнего преподавателя одного из лицеев города, кроме амфетамина, полицейские изъяли также марихуану, "соли", устройства для употребления наркотиков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Хмельницкой области.

Мужчина сбывал наркотические вещества среди наркозависимых города. Для этого даже использовал перерывы между занятиями в учебном заведении, где работал", - говорится в сообщении.

Задержали его во время сбыта очередной дозы амфетамина. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Ему может грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в столице задержали группу псевдополицейских, которые вымогали деньги у людей.

наркотики полиция Хмельницкая область образование учителя дети

 
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