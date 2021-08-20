В Одесской области женщина избила патрульную: ей грозит до пяти лет лишения свободы

Фото: из открытых источников

Местной жительнице Измаила сообщили о подозрении в причинении телесных повреждений работнику правоохранительного органа. За это ей грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок

Как передает RegioNews, об этом сообщили в районном отделе полиции в Одесской области.

Отмечается, что 23-летняя жительница города обратилась на спецлинию "102" с сообщением о том, что ее нетрезвый сожитель, с которым она поссорилась, пытается выбить входную дверь в ее доме.

"На место происшествия сразу выехали патрульные, однако заявительница, которая также была в состоянии алкогольного опьянения, возмутилась, когда правоохранители попросили у нее паспорт для оформления протокола, и несколько раз ударила полицейскую. Та отделалась синяками и царапинами", - сообщили в полиции.

Злоумышленнице объявили подозрение в насилии в отношении работника правоохранительного органа, сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в ночном клубе Бердянска охранник избил женщину.