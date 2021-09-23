В столице задержали группу псевдополицейских

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В Киеве разоблачили группу мошенников, которые осуществляли курьерские доставки, а получателей заказа обвиняли в торговле наркотиками и требовали деньги. При этом их сообщники представлялись сотрудниками полиции и угрожали уголовной ответственностью

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Правоохранители установили, что "схема" мошенников заключалась в следующем: организатор арендовал два десятка автомобилей, устроил своих приспешников на собственном автопарке у службы такси, где, по его указанию, они должны были осуществлять только курьерские доставки.

Получив заказ, участники группы проверяли содержимое отправлений. Если в "посылке" находили наркотические средства или психотропные вещества - сразу сообщали шефу адрес, на который следовали. Если наркотиков не находили, то подбрасывали их в отправление лично.

На указанном месте таксист передавал заказ адресату, к которому в это время подходил организатор группы с другими сообщниками. Они представлялись полицейскими и обвиняли человека в сбыте наркотиков.

Организатору и всем его сообщникам объявлено о подозрении. В суд подано ходатайство для избрания фигурантам мер пресечения.

Ранее сообщалось, что в Киеве двое полицейских за 10 тысяч долларов помогали скрываться подозреваемому в мошенничестве.