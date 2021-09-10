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10 сентября 2021, 14:27 134

В Ужгороде пьяная женщина избила полицейскую

10 сентября 2021, 14:27 134
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Фото из открытых источников
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В Ужгороде пьяная женщина ударила в лицо полицейскую и сорвала с нее серьгу

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Вартові Еспресо".

Отмечается, что полиция задержала женщину и мужчину, которые вели себя агрессивно. Они, разговаривая с полицейскими, начали нецензурно ругаться и кричать.

Впоследствии женщина подошла к патрульной и ударила ее в лицо, сорвав серьгу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ровенской больнице пьяный мужчина напал на врача-травматолога и распылил ему в лицо слезоточивый газ.

Украина криминал полиция Закарпатье Избиение

 
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