В Ужгороде пьяная женщина избила полицейскую
В Ужгороде пьяная женщина ударила в лицо полицейскую и сорвала с нее серьгу
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Вартові Еспресо".
Отмечается, что полиция задержала женщину и мужчину, которые вели себя агрессивно. Они, разговаривая с полицейскими, начали нецензурно ругаться и кричать.
Впоследствии женщина подошла к патрульной и ударила ее в лицо, сорвав серьгу.
Напомним, ранее мы писали о том, что в ровенской больнице пьяный мужчина напал на врача-травматолога и распылил ему в лицо слезоточивый газ.
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