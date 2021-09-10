В Ужгороде пьяная женщина избила полицейскую

Фото из открытых источников

В Ужгороде пьяная женщина ударила в лицо полицейскую и сорвала с нее серьгу

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Вартові Еспресо".

Отмечается, что полиция задержала женщину и мужчину, которые вели себя агрессивно. Они, разговаривая с полицейскими, начали нецензурно ругаться и кричать.

Впоследствии женщина подошла к патрульной и ударила ее в лицо, сорвав серьгу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ровенской больнице пьяный мужчина напал на врача-травматолога и распылил ему в лицо слезоточивый газ.