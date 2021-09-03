14:55  03 сентября
Стало известно, в каких областях больше и меньше всего больных COVID-штаммом "Дельта"
17:14  03 сентября
В суд пошло дело о взятке экс-главы Черновицкого облсовета, который требовал взятку $400 тысяч
17:43  03 сентября
На Донбассе затишье: с начала суток ни одного обстрела оккупантами наших позиций
UA | RU
UA | RU
03 сентября 2021, 19:07 394

Миграционная служба объяснила, когда надо предъявлять физический паспорт, а не электронный

03 сентября 2021, 19:07 394
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Есть исключения, когда необходимо предъявить физические аналоги паспортов, хотя цифровые копии биометрических паспортов в приложении "Дия" имеют пока одинаковую юридическую силу с пластиковой ID-картой и бумажным паспортом

Об этом сообщает Государственная миграционная служба, передает RegioNews.

Ограничение на использование электронных паспортов в "Дии" есть при:

пересечении государственной границы Украины, кроме случаев необходимости подтверждения личности гражданина Украины при въезде в Украину;

въезде на временно оккупированную территорию Украины и выезде из нее;

въезде, пребывании, проживании или передвижении в пределах пограничной полосы, выходе в территориальное море и внутренние воды Украины.

В то же время, цифровой паспорт в "Дии" можно предъявлять на территории Украины во многих случаях, когда нужно удостоверить личность или подтвердить гражданство:

путешествия по железной дороге или самолетом в пределах Украины;

медицинское обслуживание;

осуществление банковских операций;

получение административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных, почтовых услуг;

подтверждение личности на запрос полиции и правоохранительных органов

приобретение отдельных товаров в магазине, когда покупателю надо подтвердить свой возраст.

Кроме того, требование предоставить физический аналог паспорта-карты возможно в случае, если выявлены расхождения между информацией о лице, считанной со смартфона, и сведениями, внесенными в ЕГДР, а также для обмена ID-карты.

Как сообщалось, с 23 августа в Украине электронные паспорта приравниваются к бумажным.

Даже подать документы для бракосочетания теперь можно через портал "Дия".

паспорт Дія миграционная служба электронный документооборот

В семи городах заработала услуга смены приписки к военкомату в "Дие"
02 сентября 2021, 17:59
Украинские пограничники начали проводить электронную проверку COVID-сертификатов
31 августа 2021, 14:20
Минобразования ввело электронные свидетельства о начальном образовании
27 августа 2021, 16:31
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
От США до встреч в палатках. Кто будет бороться на Херсонщине по 184-му округу за вакантное парламентское место
Судебная осень. Как Хмельницкий пытался выторговать себе дешевый газ, и при чем тут битва Зеленского с Кличко
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram