Миграционная служба объяснила, когда надо предъявлять физический паспорт, а не электронный
Есть исключения, когда необходимо предъявить физические аналоги паспортов, хотя цифровые копии биометрических паспортов в приложении "Дия" имеют пока одинаковую юридическую силу с пластиковой ID-картой и бумажным паспортом
Об этом сообщает Государственная миграционная служба, передает RegioNews.
Ограничение на использование электронных паспортов в "Дии" есть при:
пересечении государственной границы Украины, кроме случаев необходимости подтверждения личности гражданина Украины при въезде в Украину;
въезде на временно оккупированную территорию Украины и выезде из нее;
въезде, пребывании, проживании или передвижении в пределах пограничной полосы, выходе в территориальное море и внутренние воды Украины.
В то же время, цифровой паспорт в "Дии" можно предъявлять на территории Украины во многих случаях, когда нужно удостоверить личность или подтвердить гражданство:
путешествия по железной дороге или самолетом в пределах Украины;
медицинское обслуживание;
осуществление банковских операций;
получение административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных, почтовых услуг;
подтверждение личности на запрос полиции и правоохранительных органов
приобретение отдельных товаров в магазине, когда покупателю надо подтвердить свой возраст.
Кроме того, требование предоставить физический аналог паспорта-карты возможно в случае, если выявлены расхождения между информацией о лице, считанной со смартфона, и сведениями, внесенными в ЕГДР, а также для обмена ID-карты.
Как сообщалось, с 23 августа в Украине электронные паспорта приравниваются к бумажным.