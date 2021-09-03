Миграционная служба объяснила, когда надо предъявлять физический паспорт, а не электронный

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Есть исключения, когда необходимо предъявить физические аналоги паспортов, хотя цифровые копии биометрических паспортов в приложении "Дия" имеют пока одинаковую юридическую силу с пластиковой ID-картой и бумажным паспортом

Об этом сообщает Государственная миграционная служба, передает RegioNews.

Ограничение на использование электронных паспортов в "Дии" есть при:

пересечении государственной границы Украины, кроме случаев необходимости подтверждения личности гражданина Украины при въезде в Украину;

въезде на временно оккупированную территорию Украины и выезде из нее;

въезде, пребывании, проживании или передвижении в пределах пограничной полосы, выходе в территориальное море и внутренние воды Украины.

В то же время, цифровой паспорт в "Дии" можно предъявлять на территории Украины во многих случаях, когда нужно удостоверить личность или подтвердить гражданство:

путешествия по железной дороге или самолетом в пределах Украины;

медицинское обслуживание;

осуществление банковских операций;

получение административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных, почтовых услуг;

подтверждение личности на запрос полиции и правоохранительных органов

приобретение отдельных товаров в магазине, когда покупателю надо подтвердить свой возраст.

Кроме того, требование предоставить физический аналог паспорта-карты возможно в случае, если выявлены расхождения между информацией о лице, считанной со смартфона, и сведениями, внесенными в ЕГДР, а также для обмена ID-карты.

Как сообщалось, с 23 августа в Украине электронные паспорта приравниваются к бумажным.