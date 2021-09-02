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02 сентября 2021, 17:59 7

В семи городах заработала услуга смены приписки к военкомату в "Дие"

02 сентября 2021, 17:59 7
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Фото из открытых источников
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В приложении "Дия" появился новый сервис "Е-регистрация", который позволяет изменить приписку к военкомату

Как пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны, пока что эта услуга тестируется и доступна в семи городах.

Сейчас нововведение доступно для владельцев ID-карт. Отмечается, что сервис будет полезен для тех, кто внесен в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

"Как это работает? Молодежь призывного возраста, военнообязанные или резервисты заходят на портал "Дия". Человек заполняет электронное заявление, вносит свои личные данные, в нужной опции выбирает, кто она — призывник, резервист или военнообязанный, вносит личный номер регистрации", - отмечает пресс-служба.

После запроса приложение направляет в Единый государственный реестр военнообязанных, призывников и резервистов ваше заявление, а проверенная информация передается в территориальные центры предоставления административных услуг.

Сейчас "Е-регистрация" работает в семи городах:

  • в Харькове;
  • в Виннице;
  • в Луцке;
  • в Ровно;
  • в Мариуполе;
  • в Кривом Роге;
  • в Киеве.

Напомним, ранее сообщалось, что подать документы для бракосочетания теперь можно через портал "Дия".

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