В семи городах заработала услуга смены приписки к военкомату в "Дие"
В приложении "Дия" появился новый сервис "Е-регистрация", который позволяет изменить приписку к военкомату
Как пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны, пока что эта услуга тестируется и доступна в семи городах.
Сейчас нововведение доступно для владельцев ID-карт. Отмечается, что сервис будет полезен для тех, кто внесен в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.
"Как это работает? Молодежь призывного возраста, военнообязанные или резервисты заходят на портал "Дия". Человек заполняет электронное заявление, вносит свои личные данные, в нужной опции выбирает, кто она — призывник, резервист или военнообязанный, вносит личный номер регистрации", - отмечает пресс-служба.
После запроса приложение направляет в Единый государственный реестр военнообязанных, призывников и резервистов ваше заявление, а проверенная информация передается в территориальные центры предоставления административных услуг.
Сейчас "Е-регистрация" работает в семи городах:
- в Харькове;
- в Виннице;
- в Луцке;
- в Ровно;
- в Мариуполе;
- в Кривом Роге;
- в Киеве.
Напомним, ранее сообщалось, что подать документы для бракосочетания теперь можно через портал "Дия".