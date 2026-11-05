В Одесской области эксчиновщицу приговорили к 5 годам за взятку в $2500

Фото: Офис Генерального прокурора

Бывшую должностницу городского совета в Одесской области приговорили к 5 годам лишения свободы за вымогательство и получение 2500 долларов от предпринимателя за оформление документов для открытия продуктового магазина

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Как установили правоохранители, женщина планировала открыть продуктовый магазин и обратилась в городской совет для получения необходимых документов.

Однако чиновник заявила, что оформление документов требует дополнительной оплаты. Она объяснила, что для предпринимателей якобы действовала специальная такса, размер которой зависел от площади торгового помещения.

За торговое место площадью 24 квадратных метра чиновница требовала 2500 долларов США.

Деньги она получила в собственном служебном кабинете. После этого подписала необходимый документ для предпринимателя.

Суд признал бывшее должностное лицо виновным в получении неправомерной выгоды по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Ей назначили 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд также запретил ей в течение трех лет занимать соответствующие должности и заниматься определенной деятельностью.

Напомним, что в Одесской области в суд направили обвинительный акт в отношении бывшего председателя сельского совета Березовского района, подозреваемого в служебной халатности.