Удар по "Охматдету": еще трем российским командирам объявили подозрения

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора заочно сообщили о подозрении еще трем представителям командования Вооруженных сил РФ, причастным к организации ракетного удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля 2024 года

Об этом сообщила СБУ, передает RegioNews .

По данным следствия, российские военные организовали атаку на корпус токсикологии медицинского учреждения крылатой ракетой Х-101. Ее запустили из российского стратегического бомбардировщика Ту-95МС.

В результате российского удара погибли двое гражданских, еще десятки человек получили ранения разной степени тяжести.

Как установили следователи, подозреваемые участвовали в планировании атаки и доведении боевого приказа подчиненным. В частности, они приказали нанести ракетный удар по детской больнице.

Речь идет о:

Олег Скитский — командир 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка РФ, полковник;

Илью Корякина – заместителя командира – начальника штаба 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии РФ, полковника;

Александра Сенченко – начальника штаба – заместителя командира 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка, подполковника.

Им заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления, соединенные с умышленным убийством.

В СБУ напомнили, что раньше организации ракетного удара по "Охматдету" заочно подозрения получили российские генералы Сергей Кобылаш, Сергей Кувалдин и Николай Варпахович.

Напомним, что Киевская городская прокуратура и СБУ заочно сообщили о подозрении 55-летнему командующему Черноморским флотом ВМФ РФ, которого следствие считает ответственным за приказ нанести ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 года.

Ранее украинские правоохранители идентифицировали российского генерала, командовавшего ракетным ударом по медицинскому корпусу детской больницы " Охматдет " в Киеве 8 июля. Ему заочно объявили ему о подозрении.

Ранее сообщалось, что СБУ установила, что россияне ударили по больнице "Охматдет" стратегической крылатой ракетой Х-101. Впоследствии СБУ получила новые доказательства – на месте трагедии обнаружили обломок двигателя этой ракеты.

В результате атаки по медучреждению погибли два человека, еще 50 получили ранения. Впоследствии в больнице также скончался мальчик, пострадавший от атаки.