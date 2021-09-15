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15 сентября 2021, 15:13 201

Растаможить автомобиль можно будет через "Дію" - постановление правительства

15 сентября 2021, 15:13 201
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Фото из открытых источников
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Правительство приняло постановление, которое позволит растаможивать авто через приложение "Дія"

Об этом сообщил премьер-министр Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Премьер отметил, что правительство сегодня дало старт реализации такого экспериментального проекта.

... Мы приняли постановление, которое даст возможность через смартфон подать необходимые документы, оплатить таможенный сбор и завершить таможенное оформление транспортного средства в автоматическом режиме. Оплатить сбор тоже можно будет онлайн. Все максимально удобно, просто и без всякой коррупции, - написал глава правительства.

Как сообщалось, в "Дії " будут отображаться небиометрические загранпаспорта, выданные после 2015 года.

Раньше в семи городах заработала услуга смены приписки к военкомату в "Дії".

Также подать документы для бракосочетания теперь можно через портал "Дія".

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