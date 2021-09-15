Растаможить автомобиль можно будет через "Дію" - постановление правительства
Правительство приняло постановление, которое позволит растаможивать авто через приложение "Дія"
Об этом сообщил премьер-министр Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
Премьер отметил, что правительство сегодня дало старт реализации такого экспериментального проекта.
... Мы приняли постановление, которое даст возможность через смартфон подать необходимые документы, оплатить таможенный сбор и завершить таможенное оформление транспортного средства в автоматическом режиме. Оплатить сбор тоже можно будет онлайн. Все максимально удобно, просто и без всякой коррупции, - написал глава правительства.
Как сообщалось, в "Дії " будут отображаться небиометрические загранпаспорта, выданные после 2015 года.
Раньше в семи городах заработала услуга смены приписки к военкомату в "Дії".
Также подать документы для бракосочетания теперь можно через портал "Дія".
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