В Киеве задержали пьяного водителя, стрелявшего в патрульных во время преследования

Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали 33-летнего водителя Audi, стрелявшего в полицейских, которые его преследовали

Как передает RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Отмечается, что нарушителя заметили еще в Вышгороде - он хаотично двигался по дороге. Когда его остановили, он достал оружие и начал направлять его в сторону полицейских, после чего въехал в шлагбаум и попытался скрыться.

На требование полицейских остановиться, мужчина не реагировал и продолжал движение. Полицейские преследовали водителя, однако нарушитель неоднократно создавал аварийные ситуации и произвел около восьми выстрелов в сторону служебного автомобиля полицейских", - говорится в сообщении.

Заблокировать и задержать стрелка удалось уже в Печерском районе Киева. Во время осмотра было установлено, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанному грозит заключение на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве между водителем и пассажиром другого автомобиля возник конфликт из-за того, что они не могли договориться, кто из них проедет первым. После чего пассажир вытащил пистолет и выстрелил в авто оппонента.