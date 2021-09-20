На Винничине мужчина ранил жену, после чего покончил с собой

Нацполиция

В Виннице мужчина подстрелил жену, после чего застрелился сам.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.

По сообщению правоохранителей, трагедия произошла из-за семейного конфликта

Жена погибшего сообщила, что во время внезапного конфликта мужчина из пистолета выстрелил ей в руку, после чего произвел выстрел себе в голову.

По предварительной информации следствия, конфликт между мужчиной и его женой возник дома, когда они вернулись с озера, где отдыхали с детьми и друзьями.

34-летняя женщина с ранением кисти руки госпитализирована в больницу.

Травматическое оружие, из которого мужчина травмировал женщину и совершил самоубийство, изъято правоохранителями.

Следствием начато уголовное производство по ч. 1. ст. 115 УК (умышленное убийство) с отметкой "самоубийство".