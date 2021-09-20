09:13  20 сентября
В Украине более 2 тыс. новых COVID-больных: где больше всего
10:41  20 сентября
Дела Майдана: задержан экс-чиновник МВД по подозрению в убийстве трех активистов
08:04  20 сентября
Оккупанты на Донбассе снова ранили защитника Украины
UA | RU
UA | RU
20 сентября 2021, 12:16 123

Во Франковске задержали мужчину, который открыл стрельбу на улице

20 сентября 2021, 12:16 123
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

На улице Хотинской между двумя мужчинами возник словесный конфликт, в результате чего один из них достал пистолет и выстрелил в своего оппонента

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Ивано-Франковщины.

Предварительно правоохранители установили, что во дворе одного из домов между двумя мужчинами возник конфликт. В этот момент 31-летний уроженец Сумской области, который в настоящее время проживает в Ивано-Франковске, достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил несколько раз в сторону другого участника конфликта.

В результате происшествия 33-летний мужчина получил огнестрельное ранение, он госпитализирован в медицинское учреждение.

При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили пистолет и ряд вещественных доказательств. Все изъятое направлено для проведения соответствующей экспертизы.

Фигурант был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи по согласованию с окружной прокуратурой Ивано-Франковска сообщили мужчине о подозрении. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Напомним, 11 сентября во Франковске задержали мужчину, который выстрелил в шею посетителю магазина.

суд стрельба полиция задержание Ивано-Франковская область пистолет

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Новые откровения Кивы. Станет ли скандал на Полтавщине началом конца ОПЗЖ
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua