Во Франковске задержали мужчину, который открыл стрельбу на улице

Фото: Нацполиция

На улице Хотинской между двумя мужчинами возник словесный конфликт, в результате чего один из них достал пистолет и выстрелил в своего оппонента

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Ивано-Франковщины.

Предварительно правоохранители установили, что во дворе одного из домов между двумя мужчинами возник конфликт. В этот момент 31-летний уроженец Сумской области, который в настоящее время проживает в Ивано-Франковске, достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил несколько раз в сторону другого участника конфликта.

В результате происшествия 33-летний мужчина получил огнестрельное ранение, он госпитализирован в медицинское учреждение.

При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили пистолет и ряд вещественных доказательств. Все изъятое направлено для проведения соответствующей экспертизы.

Фигурант был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи по согласованию с окружной прокуратурой Ивано-Франковска сообщили мужчине о подозрении. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Напомним, 11 сентября во Франковске задержали мужчину, который выстрелил в шею посетителю магазина.