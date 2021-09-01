Депутат Трухин, говорит, что рассказал полиции все о ДТП с его участием

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Народный депутат Александр Трухин заявил, что способствовал сотрудникам Национальной полиции в сборе информации при регистрации ДТП и дал все показания

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ответ парламентария на запрос информагентства "Интерфакс-Украина".

Он подтвердил, что был на месте ДТП.

"Сразу после инцидента я сам связался с коллегами по партии, сообщил о том, что случилось. При этом, несмотря на шок от аварии, я добровольно предъявил документы сотрудникам Национальной полиции, максимально способствовал им в сборе информации при регистрации ДТП и дал все необходимые показания", – говорится в ответе депутата.

Трухин добавил, что в результате аварии сильно ударился головой.

При этом, отмечает Трухин, водители всех транспортных средств, которые были на месте инцидента, прошли тест на драгерах, результаты которого есть в материалах расследования.

"И, насколько мне известно, ни у одного из них показатели алкоголя в крови не превышали норму", - пишет парламентарий.

Трухин также отметил, что при необходимости готов поддержать пострадавших.

ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь протаранил Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Ряд СМИ после этого сообщили, что за рулем Audi находился Трухин, однако впоследствие удалили эту информацию.

31 августа Нацполиция сообщила, что дело будет расследоваться Государственным бюро расследований.