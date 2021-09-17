Версия преднамеренного убийства судьи Писанца не исключается – ГБР

Фото из открытых источников

Следствие проверяет все возможные версии смерти судьи Печерского районного суда Киева Виталия Писанца, об исключении версии умышленного убийства речь пока не идет

Об этом заявил и. о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Зарегистрировано уголовное производство по статье "умышленное убийство". Мы провели неотложные следственные действия и провели следственный эксперимент с участием лиц, которые находились непосредственно на месте события в то время, когда это произошло, - рассказал Сухачев.

Он сообщил, что уже проведена судебно-медицинская экспертиза, назначено еще несколько экспертиз, по результатам которых будут отрабатывать следственные версии.

Все участники события находятся в коммуникации со следователями, то есть через очень короткий промежуток времени мы поставим точку в этом производстве, - подчеркнул Сухачев.

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это проверку всех обстоятельств, чтобы исключить умышленное убийство, и. о. директора ГБР сказал, что "будут проверены все возможные версии следствия".

Об исключении версии преднамеренного убийства я пока не спешил бы утверждать, - сказал Сухачев.

При этом Сухачев добавил, что "если будут получены веские доказательства для подтверждения той или иной версии и возникнет соответствующая потребность - будем обсуждать изменение квалификации".

Как сообщалось, 12 сентября на Киевщине нашли мертвым судью Печерского суда.

Впоследствии в Печерском райсуде столицы подтвердили смерть судьи Писанца.