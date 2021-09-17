В Одессе пьяный сотрудник автосервиса угнал авто клиентки и попал в ДТП
Одесские полицейские задержали работника станции технического обслуживания, который незаконно завладел автомобилем клиентки и попал на нем в ДТП
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Одесское районное управление полиции №1.
Установлено, что выпивший мужчина поехал кататься на машине, которую 36-летняя женщина оставила на ремонт на СТО, где он работал. На проспекте Небесной сотни мужчина не справился с управлением и столкнулся с другим автомобилем. В ДТП никто не пострадал.
Сейчас 29-летний одессит находится в изоляторе временного содержания. По факту незаконного завладения транспортным средством полицейские начали уголовное производство", - говорится в сообщении.
Кроме того, на правонарушителя составили два административных протокола.
Напомним, 11 сентября в поселке Народичи Житомирской области водитель легковушки переехал 20-летнего парня, который лежал на дороге.