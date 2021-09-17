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17 сентября 2021, 12:16 399

В Одессе пьяный сотрудник автосервиса угнал авто клиентки и попал в ДТП

17 сентября 2021, 12:16 399
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Фото: из открытых источников
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Одесские полицейские задержали работника станции технического обслуживания, который незаконно завладел автомобилем клиентки и попал на нем в ДТП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Одесское районное управление полиции №1.

Установлено, что выпивший мужчина поехал кататься на машине, которую 36-летняя женщина оставила на ремонт на СТО, где он работал. На проспекте Небесной сотни мужчина не справился с управлением и столкнулся с другим автомобилем. В ДТП никто не пострадал.

Сейчас 29-летний одессит находится в изоляторе временного содержания. По факту незаконного завладения транспортным средством полицейские начали уголовное производство", - говорится в сообщении.

Кроме того, на правонарушителя составили два административных протокола.

Напомним, 11 сентября в поселке Народичи Житомирской области водитель легковушки переехал 20-летнего парня, который лежал на дороге.

Одесса ДТП воровство полиция авто Уголовная ответственность

 
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