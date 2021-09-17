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17 сентября 2021, 11:12 166

В ГБР назвали области, где чиновники больше всего берут взятки

17 сентября 2021, 11:12 166
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Фото из открытых источников
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Государственное бюро расследований опубликовало статистику задокументированных случаев взяточничества за последние 8 месяцев 2021 года

Как сообщается на сайте ГБР, всего следователи открыли 5 822 уголовных дела из-за получения неправомерной выгоды, пишет RegioNews.

Сумма выявленных ГБР взяток составляет почти 20,8 миллиона гривен, а убытки госбюджета – более 166 миллионов.

Лидерами по количеству выявленных взяточников и открытых уголовных дел являются Киев (1 314), Одесская (591) и Харьковская (484) области.

Отмечается, что столичные взяточники нанесли наибольший ущерб государственному бюджету – более 77 миллионов гривен.

Кроме столицы, в тройку лидеров входят еще Одесская область с суммой убытков более 25 миллионов, и Винницкая область, где взяточники навредили государству почти на 20 миллионов гривен.

Наименьшим количеством возбужденных уголовных дел за взятки могут похвастаться Ровенская (73) Черниговская (78) и Хмельницкая (80) области.

С 20,8 миллиона гривен всех взяток, 14,8 зафиксированы в столице и 4 областях:

  • Киев – 8,8 миллиона;
  • Харьковская область – 1,8 миллиона;
  • Киевская область – 1,7 миллиона;
  • Одесская область – 1,4 миллиона;
  • Тернопольская область – 1,1 миллиона.

Напомним, недавно чиновников Минобороны и одной из терграждан Киевщины задержали на вымогательстве взяток.

ГБР Украина взятка власть область

 
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