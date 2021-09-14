Кабмин планирует осенью направить в Раду обновленную программу своей деятельности - премьер
Кабмин планирует осенью подать в Верховную Раду обновленную программу деятельности
Как передает RegioNews об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль
"Сейчас мы ее обновили и осенью планируем повторно подавать на рассмотрение парламента", - отметил глава правительства.
По его словам, программа будет включать все предвыборные обещания и "те вещи, которые возникают по мере того, как Украина развивается, какие-то международные обязательства".
Напомним, что в случае принятия программы деятельности премьер получит иммунитет от отставки на 1 год.
Предыдущую версию программы правительства депутаты отправили на доработку.
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