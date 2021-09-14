Кабмин планирует осенью направить в Раду обновленную программу своей деятельности - премьер

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Как передает RegioNews об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль

"Сейчас мы ее обновили и осенью планируем повторно подавать на рассмотрение парламента", - отметил глава правительства.

По его словам, программа будет включать все предвыборные обещания и "те вещи, которые возникают по мере того, как Украина развивается, какие-то международные обязательства".

Напомним, что в случае принятия программы деятельности премьер получит иммунитет от отставки на 1 год.

Предыдущую версию программы правительства депутаты отправили на доработку.