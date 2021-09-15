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15 сентября 2021, 12:37 52

Подозреваемого во взятке члена комиссии по азартным играм антикоррупционный суд оставил в должности

15 сентября 2021, 12:37 52
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Фото из открытых источников
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ВАКС оставил в должности члена комиссии по азартным играм Гетьмана

Об этом сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк, передает RegioNews со ссылкой на УНН .

Высший антикоррупционный суд оставил в должности члена комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Евгения Гетьмана, которого подозревают в получении взятки за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса..

Мы готовим апелляционную жалобу на это решение, — добавила Постолюк.

Как сообщалось, 20 августа и. о. председателя комиссии по регулированию азарных игр "погорел" на взятке в 90 тысяч долларов.

Впоследствии задержанного на взятке в 90 тыс. долларов руководителя комиссии по регулированию азарных игр отправили под арест.

Позднее Высший антикорсуд отправил под стражу с залогом в 5 миллионов подозреваемого во взяточничестве члена комиссии по азартным играм.

ВАКС взятка комиссия руководитель арест САП

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