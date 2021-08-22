Задержанного на взятке в 90 тыс. долларов руководителя комиссии по регулированию азарных игр отправили под арест - САП

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Об этом сообщает САП, передает RegioNews.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре напоминают, что 21 августа 2021 детективами НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП сообщено о подозрении члену комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) за получение неправомерной выгоды в размере 90 тыс. долл. США, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.

22 августа 2021 Высшим антикоррупционным судом полностью удовлетворено ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и избрана для подозреваемого мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 млн грн, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 20 августа и. о. председателя комиссии по регулированию азарных игр "погорел" на взятке в 90 тысяч долларов.