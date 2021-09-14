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14 сентября 2021, 15:17 61

Высший антикорсуд отказался снять арест с имущества депутата Юрченко

14 сентября 2021, 15:17 61
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из открытых источников
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Высший антикоррупционный суд отказался снять арест с имущества депутата Верховной Рады Александра Юрченко

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Українські новини.

Защита Юрченко заявила в суде ходатайство о снятии ареста с его имущества.

Однако, суд отказал в его удовлетворении.

Вместе с тем суд удовлетворил ходатайство защиты Юрченко об истребовании у Национального антикоррупционного бюро сведений о том, является/являлся ли работником НАБУ человек, который принимал участие в негласных розыскных действиях по делу Юрченко и был ли у него доступ к государственной тайне.

Напомним, что суд продлил депутату запрет на выезд из Украины до 19 октября.

Специализированная антикоррупционная прокуратура вручила обвинительный акт депутату Верховной Рады Александру Юрченко, который подозревается в получении взятки.

В 2020 году суд арестовал часть имущества депутата Верховной Рады Александра Юрченко.

В июле 2021 года нардеп Александр Юрченко устроил ДТП во Львове и хотел сбежать с места происшествия.

После произошедшего экс-"слуга" выступил перед журналистами и рассказал свою версию событий.

ВАКС ДТП Слуга народа нардеп запрет

 
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