Чиновников Минобороны и одной из ОТГ Киевщины задержали на вымогательстве взяток
Работники Государственного бюро расследований установили, что чиновники наладили механизм получения средств за незаконную передачу земель Министерства обороны под застройку жилых домов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
Сотрудники ГБР задокументировали, что участники группы требовали от одного из застройщиков 45 тысяч долларов за содействие в строительстве жилых домов на землях одной из ОТГ Киевской области, находящихся в аренде у Минобороны.
Для обеспечения необходимого количества земли в сделку был привлечен один из руководителей местной власти. За пролонгацию одного из договоров аренды и передачу в Минобороны еще двух участков он "запросил" 15 тыс. долларов", - говорится в сообщении.
Следователи ГБР задокументировали получение руководителем общины и посредником каждой инвестиционной сделки по 10 тысяч долларов за принятие необходимого решения этой сессии ОТГ о продлении договора аренды с Минобороны на один земельный участок и разрешение на изготовление проектной документации для другой.
Правоохранители задержали "на горячем" одного из руководителей Центрального территориального управления капитального строительства Минобороны и посредника во время получения 20 тысяч долларов при заключении сделки в служебном помещении Минобороны.
Решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении. Предварительная квалификация преступления - получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Ранее сообщалось, что в Донецкой области правоохранители задержали прокурора, который погорел на взятке.