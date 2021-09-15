Чиновников Минобороны и одной из ОТГ Киевщины задержали на вымогательстве взяток

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Работники Государственного бюро расследований установили, что чиновники наладили механизм получения средств за незаконную передачу земель Министерства обороны под застройку жилых домов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Сотрудники ГБР задокументировали, что участники группы требовали от одного из застройщиков 45 тысяч долларов за содействие в строительстве жилых домов на землях одной из ОТГ Киевской области, находящихся в аренде у Минобороны.

Для обеспечения необходимого количества земли в сделку был привлечен один из руководителей местной власти. За пролонгацию одного из договоров аренды и передачу в Минобороны еще двух участков он "запросил" 15 тыс. долларов", - говорится в сообщении.

Следователи ГБР задокументировали получение руководителем общины и посредником каждой инвестиционной сделки по 10 тысяч долларов за принятие необходимого решения этой сессии ОТГ о продлении договора аренды с Минобороны на один земельный участок и разрешение на изготовление проектной документации для другой.

Правоохранители задержали "на горячем" одного из руководителей Центрального территориального управления капитального строительства Минобороны и посредника во время получения 20 тысяч долларов при заключении сделки в служебном помещении Минобороны.

Решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении. Предварительная квалификация преступления - получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Ранее сообщалось, что в Донецкой области правоохранители задержали прокурора, который погорел на взятке.