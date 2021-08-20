И. о. председателя комиссии по регулированию азарных игр "погорел" на взятке в 90 тысяч долларов
Национальное антикоррупционное бюро задержало члена комиссии по регулированию азартных игр при получении взятки в 90 тысяч долларов
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу САП
Отмечается, что чиновник требовал деньги за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса.
"В результате проведенных негласных следственных (розыскных) действий, чиновник (который на момент совершения преступления исполнял обязанности Председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей) был задержан "на горячем" при получении неправомерной выгоды в сумме 90 тысяч долларов США. Следственные действия продолжаются с целью разоблачения других участников организованной преступной группы", - отмечается в сообщении
Напомним, что недавно в госбюджет поступил первый миллиард от игорного бизнеса.