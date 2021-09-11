На Львовщине задержали двух таможенников во время получения взяток

Фото: lviv.gp.gov.ua

Во Львовской области задержали двух таможенников, требовавших по 1000 грн взяток с водителя каждого автомобиля, которое они пропускали из Польши через упрощенную таможенную полосу "зеленый коридор"

Как передает RegioNews, об этом сообщили в прокуратуре Львовщины.

Отмечается, что двое инспекторов таможенного поста "Яворов" разработали преступную схему получения взяток.

С водителя каждого автомобиля, который заезжал на таможенную территорию Украины фигуранты требовали по 1 000 грн за беспрепятственный пропуск полосой упрощенного таможенного контроля "Зеленый коридор", - сообщили в прокуратуре.

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об избрании мер пресечения и отстранении их от должностей. Также проверяется причастность руководства таможенного поста к совершению указанного уголовного правонарушения.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области правоохранители задержали прокурора, который погорел на взятке.