На Львовщине задержали двух таможенников во время получения взяток
Во Львовской области задержали двух таможенников, требовавших по 1000 грн взяток с водителя каждого автомобиля, которое они пропускали из Польши через упрощенную таможенную полосу "зеленый коридор"
Как передает RegioNews, об этом сообщили в прокуратуре Львовщины.
Отмечается, что двое инспекторов таможенного поста "Яворов" разработали преступную схему получения взяток.
С водителя каждого автомобиля, который заезжал на таможенную территорию Украины фигуранты требовали по 1 000 грн за беспрепятственный пропуск полосой упрощенного таможенного контроля "Зеленый коридор", - сообщили в прокуратуре.
Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об избрании мер пресечения и отстранении их от должностей. Также проверяется причастность руководства таможенного поста к совершению указанного уголовного правонарушения.
Ранее сообщалось, что в Донецкой области правоохранители задержали прокурора, который погорел на взятке.