10:29  11 сентября
COVID в Украине: за сутки выявили более 3800 случаев заражения
10:42  11 сентября
В Киеве полиция уличила экс-директора строительной компании в присвоении средств инвесторов
10:06  11 сентября
На Донбассе погиб боец ООС, еще трое военных получили осколочные ранения
UA | RU
UA | RU
11 сентября 2021, 12:13 289

На Львовщине задержали двух таможенников во время получения взяток

11 сентября 2021, 12:13 289
Читайте також українською мовою
Фото: lviv.gp.gov.ua
Читайте також
українською мовою

Во Львовской области задержали двух таможенников, требовавших по 1000 грн взяток с водителя каждого автомобиля, которое они пропускали из Польши через упрощенную таможенную полосу "зеленый коридор"

Как передает RegioNews, об этом сообщили в прокуратуре Львовщины.

Отмечается, что двое инспекторов таможенного поста "Яворов" разработали преступную схему получения взяток.

С водителя каждого автомобиля, который заезжал на таможенную территорию Украины фигуранты требовали по 1 000 грн за беспрепятственный пропуск полосой упрощенного таможенного контроля "Зеленый коридор", - сообщили в прокуратуре.

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об избрании мер пресечения и отстранении их от должностей. Также проверяется причастность руководства таможенного поста к совершению указанного уголовного правонарушения.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области правоохранители задержали прокурора, который погорел на взятке.

взятка таможня контроль пограничники задержание

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика
Танцы вокруг закона о деолигархизации. Кто и чем бьет по амбициям Зеленского
Все публикации »
Виталий Бала
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua