Высший антикорсуд отправил под стражу с залогом в 5 миллионов подозреваемого во взяточничестве члена комиссии по азартным играм

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Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения члену комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 5 000 658 грн и ношением электронного браслета

.Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook ВАКС

"Следственный судья ВАКС избрал меру пресечения задержанному накануне члену Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 000 658 грн с требованием носить электронное средство контроля”, - говорится в сообщении.

При условии внесения залога на подозреваемого будет возложен ряд процессуальных обязанностей: прибывать по требованию к детективу, прокурору, суду; не покидать место жительства без разрешения детектива, прокурора или суда; информировать детектива, прокурора и суд об изменении своего места жительства и работы.

Также подозреваемый в случае внесения залога будет обязан сдать на хранение в соответствующие органы госвласти паспорт гражданина Украины для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину; воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами.

Срок действия меры пресечения определен до 18 октября 2021 года включительно.

Напомним, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили члена комиссии по регулированию азартных игр и лотерей на получении 90 тыс. долларов взятки.