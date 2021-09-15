В Харькове на стадионе нашли ребенка без сознания: на него упали футбольные ворота

Фото: Нацполиция

Полиция Харькова расследует дело о травмировании 6-летнего мальчика, которого без сознания нашли на школьном стадионе и в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу

Как передает RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Отмечается, что сообщение о госпитализации 6-летнего ребенка в реанимационное отделение поступило в полицию 14 сентября около 18:00.

Как отмечают в медицинском учреждении, врачи по прибытию на стадион обнаружили ребенка без сознания, рядом с ним на земле лежали металлические футбольные ворота.

На данный момент ребенок находится в тяжелом состоянии в городской больнице.

Полиция расследует дело по ч. 2 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 2 до 5 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в Харькове 12 сентября годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа.