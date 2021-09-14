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14 сентября 2021, 09:44 197

На Хмельнитчине в ДТП погибли три человека

14 сентября 2021, 09:44 197
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Фото: из открытых источников
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В Хмельницкой области на автодороге "Житомир-Черновцы" столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли три человека, еще трое пострадали, среди них один ребенок

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

На автодороге Н-03 "Житомир - Черновцы" произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли 3 человека и травмированы 3 человека (среди них 1 ребенок 2011 г. р.)", - говорится в сообщении.

Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в больницу.

Ранее сообщалось, что на Житомирщине автомобиль насмерть переехала парня, который лежал на дороге.

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