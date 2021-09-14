На Хмельнитчине в ДТП погибли три человека
В Хмельницкой области на автодороге "Житомир-Черновцы" столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли три человека, еще трое пострадали, среди них один ребенок
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
На автодороге Н-03 "Житомир - Черновцы" произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли 3 человека и травмированы 3 человека (среди них 1 ребенок 2011 г. р.)", - говорится в сообщении.
Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в больницу.
Ранее сообщалось, что на Житомирщине автомобиль насмерть переехала парня, который лежал на дороге.
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