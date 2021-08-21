На Закарпатье произошел взрыв на автозаправке, два человека пострадали
В городе Хуст, что в Закарпатской области, произошел взрыв на одной из автозаправочных станций
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Закарпатья, два человека получили травмы, пишет RegioNews.
"В оперативно-спасательную службу поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси, без последующего горения, на одной из автозаправочных станций в городе Хуст", — сказано в сообщении.
Пострадавших доставили в больницу. На месте взрыва работают правоохранители и спасатели.
Напомним, недавно в Николаеве неизвестные бросили гранату во двор дома.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА