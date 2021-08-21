На Закарпатье произошел взрыв на автозаправке, два человека пострадали

Фото: ГСЧС

В городе Хуст, что в Закарпатской области, произошел взрыв на одной из автозаправочных станций

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Закарпатья, два человека получили травмы, пишет RegioNews.

"В оперативно-спасательную службу поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси, без последующего горения, на одной из автозаправочных станций в городе Хуст", — сказано в сообщении.

Пострадавших доставили в больницу. На месте взрыва работают правоохранители и спасатели.

Напомним, недавно в Николаеве неизвестные бросили гранату во двор дома.