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21 августа 2021, 14:11 244

На Закарпатье произошел взрыв на автозаправке, два человека пострадали

21 августа 2021, 14:11 244
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Фото: ГСЧС
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В городе Хуст, что в Закарпатской области, произошел взрыв на одной из автозаправочных станций

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Закарпатья, два человека получили травмы, пишет RegioNews.

"В оперативно-спасательную службу поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси, без последующего горения, на одной из автозаправочных станций в городе Хуст", — сказано в сообщении.

Пострадавших доставили в больницу. На месте взрыва работают правоохранители и спасатели.

Напомним, недавно в Николаеве неизвестные бросили гранату во двор дома.

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