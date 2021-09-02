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02 сентября 2021, 15:31 6

В Днепре в салоне авто взорвалась граната, водителя госпитализировали

02 сентября 2021, 15:31 6
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Фото: Нацполиция
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В Соборном районе Днепра в салоне автомобиля "Subaru" взорвалась страйкбольная граната. В результате происшествия телесные повреждения получил 36-летний водитель автомобиля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Сообщение поступило в полицию сегодня, 2 сентября, около 12:00.

По предварительной информации, взрыв произошел в салоне автомобиля "Subaru" в районе переднего пассажирского сиденья. С места происшествия изъяты фрагменты страйкбольной гранаты, а также поврежденная сумка водителя", - говорится в сообщении.

Сейчас водителя авто медики доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

На месте происшествия по ул. Литейной работают эксперты-криминалисты, взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации указанного события.

Ранее сообщалось, что от взрыва гранаты в Кривом Роге пострадал мужчина. В результате инцидента, который произошел на территории комбината, мужчине оторвало ногу, его госпитализировали в местную больницу.

госпитализация взрыв полиция авто Граната

 
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