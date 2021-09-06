Украина получила от США инновационные лекарства против коронавируса - Ляшко

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Американская благотворительная организация Direct Relief передала Украине 60 тысяч флаконов инновационных лекарств Bamlanivimab и Etesevimab для пациентов с легкой и средней степенью тяжести коронавирусной болезни

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

США передали в Украину определенную партию препаратов, которые признаны FDA США (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов — ред.) и разрешены для лечения коронавирусной болезни", - рассказал Ляшко.

По словам министра, эти препараты используются для групп риска, у которых легкая форма, но их в первую очередь нужно вылечить, потому что у людей с хроническими неинфекционными болезнями чаще возникают осложнения и они чаще приводят к летальным исходам.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что Украина уже на следующей неделе может перейти в "желтую" зону карантина. Минздрав направил представление Кабмину о переводе Украины в "желтую" зону карантина.