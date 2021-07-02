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02 июля 2021, 11:36 381

В Украине может появиться госорган для контроля качества медуслуг

02 июля 2021, 11:36 381
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Фото: Минздрав
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В Украине для контроля качества предоставления медицинских услуг клиник, получающих бюджетное финансирование, может быть создан специальный государственный орган

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Стоит вопрос качества медуслуг. Рассматривается вопрос создания госслужбы по качеству медуслуг", — сказал он.

Ляшко отметил, что Национальная служба здоровья Украины, которая является единственным плательщиком и национальным страховщиком, не может выполнять функции по контролю качества медуслуг, в частности, в медицинских вопросах и вопросах назначений.

"У НСЗУ нет полномочий проверять качество медуслуг, поскольку возникает конфликт интересов. НСЗУ может проверить, например, наличие задекларированного оборудования, но в вопросах назначения лекарств или ведение пациентов НСЗУ не может проверять", — сказал он.

Напомним, ранее Кабмин объявил конкурс на должности заместителей главы НСЗУ.

Украина министр Минздрав Виктор Ляшко Министерство

 
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