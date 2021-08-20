"Слуга народа" Павел Мельник присвоил "Большое строительство" в Приазовье

На трассе, ведущей в курортный город Бердянск, что на побережье Азовского моря, стоят билборды "Большого строительства", которые содержат политическую рекламу народного депутата Павла Мельника

Как сообщает корреспондент RegioNews, самым крупным шрифтом на билбордах, посвященных ремонту дорог Токмак-Пологи и Орехов-Токмак, написано имя Павла Мельника, а уже меньшим шрифтом, что ремонт происходит в рамках президентской программы "Большое строительство".

37-летний Павел Мельник был избран народным депутатом от президентской партии "Слуга народа" в округе №81 Запорожской области, включающем города курортные города в Приазовье Токмак, Приазовский, Приморский, и тому подобное.

В парламенте Мельник является членом Комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом, председателем подкомитета по вопросам координации программ технической помощи Европейского Союза и сотрудничества с Евратомом.