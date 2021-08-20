09:00  20 августа
COVID в Украине: за сутки выявили 1600 случаев заражения
08:29  20 августа
Миллионы убытков: следователи объявили о новых подозрениях после обысков в структурах КГГА
08:09  20 августа
Сутки в ООС: зафиксировано девять нарушений, погиб украинский военный
UA | RU
UA | RU
20 августа 2021, 11:00 16

"Слуга народа" Павел Мельник присвоил "Большое строительство" в Приазовье

20 августа 2021, 11:00 16
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

На трассе, ведущей в курортный город Бердянск, что на побережье Азовского моря, стоят билборды "Большого строительства", которые содержат политическую рекламу народного депутата Павла Мельника

Как сообщает корреспондент RegioNews, самым крупным шрифтом на билбордах, посвященных ремонту дорог Токмак-Пологи и Орехов-Токмак, написано имя Павла Мельника, а уже меньшим шрифтом, что ремонт происходит в рамках президентской программы "Большое строительство".

37-летний Павел Мельник был избран народным депутатом от президентской партии "Слуга народа" в округе №81 Запорожской области, включающем города курортные города в Приазовье Токмак, Приазовский, Приморский, и тому подобное.

В парламенте Мельник является членом Комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом, председателем подкомитета по вопросам координации программ технической помощи Европейского Союза и сотрудничества с Евратомом.

Большое строительство Бердянск Запорожская область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua