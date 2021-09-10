Ляшко рассказал, сколько в Украине осталось вакцин от коронавируса

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о ситуации с наличием вакцин против COVID-19 в Украине

Об этом он сообщил 10 сентября в комментарии журналистам, пишет RegioNews.

"В Украину с начала вакцинальной кампании мы привезли уже более 22 млн доз вакцины, 10,5 - использовали. Сегодня мы имеем примерно 12 млн доз вакцины на остатках. И плюс к концу года у нас распланировано четко еженедельно, среда-четверг, поставки дополнительных вакцин", - сказал он.

Ляшко заверил, что поставки будут бесперебойными.

"Сегодня главное, чтобы было желание приходить и вакцинироваться. Вакцина доступна, и вакцина есть на выбор", - подытожил министр.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что третьей дозой от COVID-19 прививать в Украине не планируют.

Также сообщалось, что в 4 млн доз имеющихся в Украине вакцин истекает срок годности до конца года.