Закарпатье перейдет в "желтую" зону карантина

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Как передает RegioNews, об этом сообщил председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 существенно ухудшается. Со следующей недели Закарпатье будет отнесено к желтому уровню опасности", - заявил председатель ОГА.

По его словам, это будет означать, что будут работать только те учебные заведения, где вакцинировано 80 или более процентов персонала одной или двумя дозами вакцины. Учреждения, где вакцинировано менее 80% персонала, будут закрыты на карантин.

Глава ОГА призвал педагогов, кто еще не сделал прививку, принять правильное решение, и вакцинироваться, чтобы не лишать детей права на образование, а родителей – права на работу.

Кроме того, отмечается, что 21 территориальная община Закарпатья до сих пор не обеспечила достаточного уровня вакцинации среди педагогов, а вакцинирован более чем на 80% только персонал в школах 5 территориальных общин.

Напомним, Кабинет министров изменил правила карантина в Украине. Теперь украинцы при наличии covid-сертификатов смогут обойти большинство ограничений в "желтых" и "красных" зонах.