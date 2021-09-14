09:04  14 сентября
COVID в Украине: за сутки выявили 3332 случая заражения
09:31  14 сентября
В Украине уже в шести областях превышены показатели COVID-госпитализаций
08:09  14 сентября
На Донбассе в течение суток зафиксировано 12 нарушений, погиб боец ООС
UA | RU
UA | RU
14 сентября 2021, 08:29 230

Закарпатье перейдет в "желтую" зону карантина

14 сентября 2021, 08:29 230
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Начиная со следующей недели Закарпатская область Украины перейдет в "желтую" карантинную зону 

Как передает RegioNews, об этом сообщил председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 существенно ухудшается. Со следующей недели Закарпатье будет отнесено к желтому уровню опасности", - заявил председатель ОГА.

По его словам, это будет означать, что будут работать только те учебные заведения, где вакцинировано 80 или более процентов персонала одной или двумя дозами вакцины. Учреждения, где вакцинировано менее 80% персонала, будут закрыты на карантин.

Глава ОГА призвал педагогов, кто еще не сделал прививку, принять правильное решение, и вакцинироваться, чтобы не лишать детей права на образование, а родителей – права на работу.

Кроме того, отмечается, что 21 территориальная община Закарпатья до сих пор не обеспечила достаточного уровня вакцинации среди педагогов, а вакцинирован более чем на 80% только персонал в школах 5 территориальных общин.

Напомним, Кабинет министров изменил правила карантина в Украине. Теперь украинцы при наличии covid-сертификатов смогут обойти большинство ограничений в "желтых" и "красных" зонах.

карантин Закарпатье ОГА Ограничение жёлтая зона

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика
Все публикации »
Виталий Бала
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram